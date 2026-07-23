В черном платье с белыми акцентами: королева Летиция выбрала летний образ для встречи во дворце

Королева Летиция / © Getty Images

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Эти молодые люди, в основном из сельских районов и дети из уязвимых семей предпринимателей, которые получают образование в таких областях, как инженерия, здравоохранение, технологии, благодаря программам поддержки фонда.

Представители фонда объяснили королеве влияние этих инициатив по финансовой интеграции и обучению, которые они продвигают в Латинской Америке с 2007 года.

Королева Летиция / © Getty Images

В этот раз Летиция надела платье в стиле бохо-шик от французского бренда Antik Batik, который она регулярно выбирает. Платье имеет расклешенную юбку, горизонтальные полосы, украшенные волнистой отделкой, круглый вырез и цветочные детали на обоих плечах. Образ она дополнила эспадрильями на низкой танкетке с завязками на щиколотке, волосы распустила, сделав боковой пробор, и дополнила образ серьгами в форме звезд от Изабель Гуарч, которые отлично бы подошли к отпускному сезону.

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Королева Летиция / © Getty Images

Очень скоро королевская семья Испании отправится в отпуск на Майорку, где они проводят обычно весь август.

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