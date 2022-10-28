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В черном платье с белыми пуговицами: Иванка Трамп продемонстрировала красивый образ

Дата публикации
Просмотры
603
Время на прочтение
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В черном платье с белыми пуговицами: Иванка Трамп продемонстрировала красивый образ

Иванка Трамп / Фото: Instagram Иванки Трамп

Дочь Дональда Трампа подчеркнула стройную фигуру стильным нарядом.

Иванка Трамп порадовала подписчиков новой фотографией, на которой позирует с улыбкой в саду.

Предстала Иванка в черном платье по фигуре без рукавов и с белыми декоративными пуговицами. Аутфит дочь экс-президента дополнила красивой прической с локонами и макияжем с акцентом на глазах. На руке Трамп был красный браслет.

Иванка Трамп / © Instagram Иванки Трамп
Иванка Трамп / Фото: Instagram Иванки Трамп

"California Dreaming", — подписала фото Иванко.

Напомним, недавно Трамп показала, как она с мужем Джаредом Кушнером и детьми собирала урожай на ферме.

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Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
603
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