В черном платье с боковым разрезом: королева Рания вышла в свет с мужем

Королева Рания поделилась первым постом после рождения ее второй внучки.

Ее Величество опубликовала в блоге снимок, на котором запечатлена с мужем королем Абдаллой II и коротко написала:

"Сегодня утром в Акабе с Его Величеством".

Королева Рания одета в черном обтягивающее платье миди с металлической застежкой с боку и боковым разрезом и обута в кожаные туфли-лодочки на невысоких каблуках. У нее распущены волосы и уложены в красивую прическу, а король одет в черный пиджак, водолазку и темные брюки.

Королева Рания и король Абдалла II / Фото: Instagram королевы Рании

Напомним, недавно, Королевский Хашимитский суд объявил, что 63-летний король Абдалла II перенес небольшую операцию по лечению послеоперационной грыжи, которая прошла успешно.

А еще двумя днями ранее королева делилась семейными снимками из роддома, где появилась на свет их вторая внучка – принцесса Амина – дочь принцессы Иман.

Джамиль Термиотис и принцесса Иман, принцесса Раджва, кронпринц Хусейн и новорожденная принцесса Амина / Фото: Instagram кронпринца Хусейна

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