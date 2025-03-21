В черном платье с цветами: леди Китти Спенсер - племянница принцессы Дианы - вышла в свет

Гостьей этого мероприятия стала светская львица и модель Китти Спенсер, которая также является племянницей покойной принцессы Дианы.

Она надела по такому случаю длинное черное платье из шифона. Наряд имел глубокое декольте и был украшен цветами из ткани на бретельке-халтере и талии. Юбка у наряда была асимметричной. Платье 34-летняя Китти носила в сочетании с босоножками на каблуках и лаконичными украшениями с бриллиантами. Волосы британская аристократка собрала в пучок и сделала насыщенный макияж глаз.

Китти Спенсер / Фото: Getty Images

Напомним, что недавно Китти также снялась для глянца. Вместе со своими младшими сестрами-близняшками Амелией и Элизой она позировала журналу Tatler. В интервью изданию три племянницы принцессы Дианы рассказали о психическом здоровье и своих свадьбах.

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