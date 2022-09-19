В черном платье с цветочной аппликацией: королева Летиция с мужем Филиппом в Вестминстер-холле почтили память Елизаветы II

Члены европейских королевских домов уже прибыли в Лондон, где сегодня состоятся государственные похороны королевы Елизаветы II, чтобы засвидетельствовать свое почтение почившему монарху.

Король Испании Филипп VI и его супруга королева Летиция были одними из первых монархов, которые увидели Елизавету II, лежащую в Вестминстер-холле.

Королева Летиция и король Филипп VI / Фото: Associated Press

50-летняя Летиция была одета в черное платье с цветочной аппликацией на груди, черные колготы и обута в кожаные туфли-лодочки на каблуках. Волосы королева собрала в прическу, сделала макияж с акцентом на глаза и надела цветочные серьги.

Вчера вечером в Букингемском дворце состоялся прием, устроенный королем Чарльзом III и королевой-консортом Камиллой для высокопоставленных гостей. Летиция и Филипп его также посетили.

Королева Летиция и король Филипп VI / Фото: Associated Press

На похоронах королевы ожидается присутствие представителей более 20 королевских семей, в том числе правящих монархов Нидерландов, Дании и Норвегии. А также императора Японии, который редко совершает зарубежные визиты.

Королева Летиция / Фото: Associated Press

На этом приеме присутствовали только старшие члены королевской семьи. Меган и Гарри, а также других не работающих родственников на прием не пригласили.

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