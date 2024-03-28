В черном платье с цветочной аппликацией: королева Рания на мероприятии с членами своей семьи

Вместе со своим супругом королем Абдаллой II и сыном – наследным принцем Хусейном, королева Рания встретилась с членами племени Бани Сахер в Центральной Бадии Иордании.

Королева Рания надела в этот раз длинное черное платье с бежевыми вставками на груди и вдоль подола юбки с цветочной аппликацией, подобрав к образу замшевые туфли-лодочки болотного цвета на каблуках и небольшую сумку с золотой ручкой им в тон. Ее Величество собрала волосы в хвост, сделала насыщенный макияж, надела серьги-висюльки и тонкое золотое колье на шею и выглядела очаровательно.

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Ее муж Абдалла II облачился в черный пиджак, голубую рубашку и серые брюки, а сын пары – кронпринц Хусейн был в темно-синем классическом костюме. Также с королевской четой был замечен и младший сын принц Хашим, он тоже был в костюме и национальном головном уборе.

В прошлый раз, напомним, королева Рания в черно-красном платье получила награду от мужа-короля.

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