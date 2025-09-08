В черном платье с крупными цветами: герцогиня Эдинбургская посетила торжественный ужин

Герцогиня Эдинбургская Софи / © Getty Images

В рамках своего визита в Канаду, 60-летняя Софи прибыла в Riding Hall Circle в Спрус-Медоуз на ужин в честь 50-летия спортивно-развлекательного комплекса в Калгари.

На торжественное мероприятие герцогиня Эдинбургская приехала в черном платье с яркими крупными цветами от Erdem, туфлях-лодочках из черной замши с бантом Penelope Chilvers, в руках держала клатч из кожи крокодила Sophie Habsburg и шарф цвета марсала. Герцогиня распустила белокурые волосы, надела серьги из платины с тремя рядами бриллиантов от G Collins & Sons и несколько украшений на шею от этого же бренда. Волосы Софи распустила и сделала легкий макияж на лице.

Герцогиня Эдинбургская Софи / © Getty Images

Также в Канаде герцогиня Софи посетила Тихоокеанское общество собак-ассистентов, где появилась в другом стильном аутфите.