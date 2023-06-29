В черном платье с кружевом и лентами: красивая Брижит Макрон с мужем встречала гостей у Елисейского дворца

Первая леди Франции снова появилась на мероприятии в коротком наряде.

Президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга Брижит Макрон устроили в Елисейском дворце государственный ужин. На него они пригласили мировых лидеров, руководителей международных организаций и активистов, участвовавших в двухдневном саммите, направленном на поиск решений для решения проблем бедности и изменения климата путем изменения глобальной финансовой системы.

Брижит Макрон / Фото: Associated Press

Хозяйка мероприятия выбрала для своего аутфита черное платье до колен, которое сверху было украшено кружевом и атласными лентами. Наряд Брижит скомбинировала с черными кожаными туфлями.

Брижит Макрон / Фото: Associated Press

Первая леди сделала элегантную прическу с прикорневым объемом и макияж смоки-айс. В ушах у нее были лаконичные серьги, на руках – широкий браслет, часы и кольца.

Брижит Макрон / Фото: Associated Press

Брижит Макрон / Фото: Associated Press

Напомним, Брижит Макрон в белом платье прямого силуэта до колен от любимого Модного дома Louis Vuitton появилась на встрече с президентом Южной Кореи и его супругой.

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