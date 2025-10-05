В черном платье с накидкой и лодочках: Меган Маркл запечатлели по пути на вечеринку Balenciaga

Меган Маркл в Париже / © Getty Images

Меган Маркл впервые за несколько лет приехала в Европу. В столице Франции герцогиня Сассекская остановилась в отеле Plaza Athénée стоимостью 3000 долларов за ночь, а снаружи ее ждали толпы фотографов.

На шоу Balenciaga на Парижской неделе моды Маркл приехала в сшитом на заказ наряде от бренда. На ней были молочно-белые брюки-клеш, их она дополнила рубашкой, а изюминкой образа стал кейп, который красиво струился и черные туфли-лодочки. Образ выглядел великолепным.

Меган Маркл на показе Balenciaga в Париже / © Getty Images

Позже Меган видели выходящей из отеля Plaza Athénée по пути на вечеринку Balenciaga, где она появилась в черном платье-меди с небольшой струящейся накидкой тоже от Balenciaga и туфлях от этого же бренда.

Для вечернего мероприятия Меган Маркл снова собрала волосы в пучок, сделала макияж, надела несколько золотых браслетов в том числе и любимые от Cartier и была в бриллиантовых серьгах-гвоздиках.

Меган Маркл отправляется на вечеринку после шоу Balenciaga в Париже / © Getty Images

Принц Гарри остался дома в Калифорнии с детьми и с женой в Европу не приехал.