В черном платье с накидкой и лодочках: Меган Маркл запечатлели по пути на вечеринку Balenciaga
Герцогиня Сассекская посетила показ Balenciaga в Париже в субботу вечером, чтобы поддержать Пьерпаоло Пиччоли, который недавно занял пост креативного директора Дома.
Меган Маркл впервые за несколько лет приехала в Европу. В столице Франции герцогиня Сассекская остановилась в отеле Plaza Athénée стоимостью 3000 долларов за ночь, а снаружи ее ждали толпы фотографов.
На шоу Balenciaga на Парижской неделе моды Маркл приехала в сшитом на заказ наряде от бренда. На ней были молочно-белые брюки-клеш, их она дополнила рубашкой, а изюминкой образа стал кейп, который красиво струился и черные туфли-лодочки. Образ выглядел великолепным.
Позже Меган видели выходящей из отеля Plaza Athénée по пути на вечеринку Balenciaga, где она появилась в черном платье-меди с небольшой струящейся накидкой тоже от Balenciaga и туфлях от этого же бренда.
Для вечернего мероприятия Меган Маркл снова собрала волосы в пучок, сделала макияж, надела несколько золотых браслетов в том числе и любимые от Cartier и была в бриллиантовых серьгах-гвоздиках.
Принц Гарри остался дома в Калифорнии с детьми и с женой в Европу не приехал.