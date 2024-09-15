В черном платье с пайетками: Камала Харрис выступила на торжественном ужине в Вашингтоне

Лаконичный силуэт платье выглядел очень стильно, е его декор придавал наряду гламура.
Действующий вице-президент и кандидат в президенты от Демократической партии США Камала Харрис выступила на торжественном ужине Phoenix Awards Foundation Конгресса США по случаю вручения наград в Вашингтоне.
На этом мероприятии она появилась в длинном вечернем платье от бренда LaQuan Smith.
Платье политика было полностью расшито пайетками, имело приталенный силуэт и длинные рукава. Интересным элементом платья стали фигурное декольте.
Носила платье Камала с элегантными черными туфлями на каблуках и парой лаконичных бриллиантовых сережек в ушах. Также стилисты сделали ей макияж и ее любимую объемную укладку.
Этот наряд кардинально отличался от того, что она надевала в последнее время. Например, на мероприятии посвященному ее предвыборной кампании в Гринсборо она вышла на сцену в черном брючном костюме и любимых кедах.
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