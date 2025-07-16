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В черном платье с прозрачной юбкой: леди Китти Спенсер посетила показ Dolce & Gabbana
Британская аристократка посетила Италию и появилась среди гостей на шоу знаменитого Модного дома.
Одна из племянниц принцессы Дианы — 34-летняя леди Китти Спенсер — лицо Модного дома Dolce & Gabbana, поэтому появилась на новом показе этой знаменитой итальянской марки. Шоу Alta Sartoria прошло в замке Сант-Анджело в Риме.
Китти появилась на мероприятии в черном эффектном платье-боди в бельевом стиле. У наряда было глубокое декольте, тонкие бретельки и полностью прозрачная юбка. Образ леди Спенсер дополнили массивные украшения с золотом и камнями — колье на шее и серьги в ушах.
Днем ранее она также посетила шоу Dolce & Gabbana в Риме, но носила тогда совершенно другой наряд — золотое длинное платье с вышивкой и рукавами «баранья нога». Образ Китти дополнял венок на голове из красных роз.