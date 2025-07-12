В черном платье с цветами: герцогиня Софи посетила памятное мероприятие

Герцогиня Софи / © Getty Images

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Вчера супруга принца Эдварда прибыла на мероприятие в честь 30-й годовщины геноцида в Сребренице в Мемориальный центр Сребреницы во второй день своего визита в Боснию и Герцеговину.

Одета Софи была в черном платье-рубашке с крупным цветочным принтом и поясом на талии от Raishma, в руках держала прямоугольный клатч нюдового цвета Sophie Habsburg и обула босоножки на танкетке LK Bennett.

Герцогиня Софи / © Getty Images

Образ свой герцогиня дополнила золотыми серьгами-висюльками, своей любимой подвеской на шее, несколькими браслетами и кольцами. Волосы собрала в низкий хвост и сделала легкий макияж.

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Днем ранее Софи была замечена на одном из мероприятий в стране одета в синее платье-рубашку в мелкий горох и с кремовыми воротником и манжетами, а также плиссированным подолом от Prada и обута в светлые эспадрильи на платформе от Toms.

Герцогиня Софи / © Getty Images