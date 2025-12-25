- Дата публикации
-
Категория
Общество
- Количество просмотров
- 209
- Время на прочтение
- 1 мин
В черном платье с вышивкой и на лубутенах: первая леди Мелания Трамп на рождественском мероприятии в Мар-а-Лаго
Президент США Дональд Трамп и первая леди Мелания встречали военнослужащих в канун Рождества на курорте Мар-а-Лаго в Палм-Бич.
Президент выступил с речью в сопровождении первой леди Мелании Трамп во время совещания NORAD (Североамериканского командования воздушно-космической обороны) по отслеживанию Санта-Клауса в своем клубе Мар-а-Лаго.
Для торжественного мероприятия Дональд выбрал костюм темно-синего цвета в сочетании с белой рубашкой и желтым галстуком в крапинку.
Мелания выглядела роскошно в черном платье с белой цветочной вышивкой на рукавах. Она дополнила свой лук туфлями от Christian Louboutin на высоких шпильках, безупречной укладкой и макияжем.
