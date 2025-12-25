ТСН в социальных сетях

Общество
209
1 мин

В черном платье с вышивкой и на лубутенах: первая леди Мелания Трамп на рождественском мероприятии в Мар-а-Лаго

Президент США Дональд Трамп и первая леди Мелания встречали военнослужащих в канун Рождества на курорте Мар-а-Лаго в Палм-Бич.

Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Мелания Трамп

Мелания Трамп / © Associated Press

Президент выступил с речью в сопровождении первой леди Мелании Трамп во время совещания NORAD (Североамериканского командования воздушно-космической обороны) по отслеживанию Санта-Клауса в своем клубе Мар-а-Лаго.

Мелания и Дональд Трамп / © Associated Press

Мелания и Дональд Трамп / © Associated Press

Для торжественного мероприятия Дональд выбрал костюм темно-синего цвета в сочетании с белой рубашкой и желтым галстуком в крапинку.

Мелания и Дональд Трамп / © Associated Press

Мелания и Дональд Трамп / © Associated Press

Мелания выглядела роскошно в черном платье с белой цветочной вышивкой на рукавах. Она дополнила свой лук туфлями от Christian Louboutin на высоких шпильках, безупречной укладкой и макияжем.

Мелания Трамп / © Associated Press

Мелания Трамп / © Associated Press

Дональд Трамп / © Associated Press

Дональд Трамп / © Associated Press

Мелания и Дональд Трамп / © Associated Press

Мелания и Дональд Трамп / © Associated Press

Ранее мы показывали, какой лук первая леди выбрала для ежегодного бала Конгресса в Белом доме.

