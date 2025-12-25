В черном платье с вышивкой и на лубутенах: первая леди Мелания Трамп на рождественском мероприятии в Мар-а-Лаго

Мелания Трамп / © Associated Press

Президент выступил с речью в сопровождении первой леди Мелании Трамп во время совещания NORAD (Североамериканского командования воздушно-космической обороны) по отслеживанию Санта-Клауса в своем клубе Мар-а-Лаго.

Для торжественного мероприятия Дональд выбрал костюм темно-синего цвета в сочетании с белой рубашкой и желтым галстуком в крапинку.

Мелания выглядела роскошно в черном платье с белой цветочной вышивкой на рукавах. Она дополнила свой лук туфлями от Christian Louboutin на высоких шпильках, безупречной укладкой и макияжем.

Ранее мы показывали, какой лук первая леди выбрала для ежегодного бала Конгресса в Белом доме.