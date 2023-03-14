В черном платье с вышивкой: королева Камилла очаровала образом на приеме во дворце

После службы в честь Дня Содружества члены королевской семьи посетили прием в Букингемском дворце. Главенствовали на нем король Чарльз III и королева Камилла.

Прием посетили принц Уильям, наследник Чарльза, королевская принцесса Анна, герцог и герцогиня Эдинбургские, а вот принцесса Уэльская нет, она никогда ранее не посещала этот прием и в этом году тоже нет. Кэтрин присоединилась к своему мужу принцу Уэльскому лишь на службе в Вестминстерском аббатстве.

Король Чарльз III и королева Камилла / Фото: Associated Press

75-летняя королева Камилла выглядела блестяще и все внимание привлекла к себе. На ней в этот вечер было платье черного цвета с красивой белой вышивкой от любимого бренда Fiona Clare и дополнила она его замшевыми туфлями Eliot Zed.

Королева Камилла / Фото: Associated Press

Король Чарльз III был в синем костюме в тонкую полоску, в белой рубашке и в галстук в принт.

72-летняя принцесса Анна была в темно-сливовом платье, с жемчужным ожерельем из трех нитей на шее, брошью на груди и в жемчужных серьгах. А герцогиня Эдинбургская Софи была в темно-синем платье миди с короткими рукавами и светлых туфлях на каблуках.

Принцесса Анна / Фото: Getty Images

Король и королева-консорт принимали во дворце генерального секретаря Содружества, верховных комиссаров, министров иностранных дел и других членов сообщества Содружества на ежегодном приеме.

Король Чарльз III и королева Камилла / Фото: Getty Images

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