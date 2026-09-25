В черном платье с золотым акцентом: Брижит Макрон с мужем встретила Папу Римского в Париже

Эммануэль и Брижит Макрон / © Associated Press

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Президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга Брижит Макрон встретили Папу Римского Льва XIV, прибывшего в страну с четырехдневным визитом.

Папа Римский, Эммануэль и Брижит Макрон / © Associated Press

Сначала французская президентская чета поприветствовала понтифика в аэропорту Орли, а затем вместе с ним появилась на торжественной церемонии в Елисейском дворце.

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Для этого важного события Брижит выбрала черное облегающее платье длины миди с рукавами длиной три четверти, круглым вырезом и акцентированной линией плеч. Наряд отличался сдержанным лаконичным кроем и небольшим разрезом сзади.

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Эммануэль и Брижит Макрон / © Associated Press

Платье также имело широкий пояс с большой золотистой пряжкой асимметричной формы и небольшие золотые элементы, украшавшие одно плечо.

Эммануэль и Брижит Макрон, Папа Римский / © Associated Press

Обута госпожа Макрон была в классические черные туфли с заостренным носком на высоких шпильках, а в руке держала небольшой прямоугольный клатч. Из украшений на первой леди были маленькие серьги-кольца, часы, несколько массивных браслетов и кольца.

Эммануэль и Брижит Макрон / © Associated Press

Брижит сделала аккуратную прическу, собрав передние пряди сзади с помощью черной заколки. Она также нанесла свой любимый макияж смоки-айс.

Папа Римский, Эммануэль и Брижит Макрон / © Associated Press

Напомним, это первый официальный визит Папы Римского во Францию за последние 18 лет. Последний раз страну с таким визитом посещал Бенедикт XVI в 2008 году. Четырехдневная поездка Льва XIV предусматривает мероприятия в Париже, Лурде и Мессе.

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