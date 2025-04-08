В черном платье с золотым якорем: стильная Брижит Макрон сходила на выставку

Брижит Макрон / © Getty Images

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Брижит Макрон посетила выставку «Помнишь ли, они не могут отменить весну — Дэвид Хокни 25», которая проходит в фонде Louis Vuitton в Париже. Там первая леди сфотографировалась вместе с французским бизнесменом-миллиардером, основателем LVMH Бернаром Арно и его женой пианисткой Элен Арно.

Брижит Макрон / © Getty Images

Брижит для культурного выхода выбрала закрытое черное платье длины миди А-силуэта с длинными рукавами и высоким разрезом, через который была видна белая вставка. Сверху разрез был украшен декором в виде золотого якоря с бриллиантами.

Жена президента сделала объемную укладку, любимый макияж смоки-айс и французский маникюр. Она украсила уши лаконичными золотыми серьгами-кольцами, а руки – браслетом и кольцом с камнями.

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Напомним, Брижит Макрон посетила собор Парижской Богоматери в элегантном голубом пальто, белой рубашке и черных укороченных штанах.