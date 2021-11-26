В черном платье с золотыми пуговицами: Юлия Тимошенко приехала в Запорожье

Народная депутат в стильном аутфите отправилась в рабочую поездку.

Юлия Тимошенко с рабочим визитом посетила Запорожье. Для этой поездки политик выбрала стильное черное пальто оверсайз. Под ним на Юлии Владимировне было черное платье с воротником-стойкой и золотыми пуговицами на рукавах и плечах.

Юлия Тимошенко/Скрин видео

Юлия Тимошенко/Скрин видео

Аутфит она дополнила черными замшевыми сапогами на высоком каблуке, аккуратной прической с собранными волосами в хвост и с прикорневым объемом. На лице был нежный макияж.

Юлия Тимошенко/Скрин видео

В прошлый раз госпожа Тимошенко предстала перед прессой в черном пальто с белой вставкой и золотистыми пуговицами. Из-под него выглядывала черная водолазка.

Юлия Тимошенко/Скрин видео

Читайте также: