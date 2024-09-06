В черном платье, шляпе и жемчугах: королева Мэри на памятной службе с мужем

Мероприятие прошло на Дворцовой площади Кристиансборг в Копенгагене. Королева Мэри появилась на параде в черном платье длині миди из крепа с квадратным декольте и рукавами средней длины от Jane Atelier, обула пудровые туфли-слингбэки на каблуках Gianvito Rossi, а в руках держала сумку тоже пудрового цвета от Max Mara.

Королева Мэри / Фото: Getty Images

Королева также дополнила образ широкополой шляпой, жемчужным колье и золотой подвеской с инициалом ее мужа "F" от бренда Halberstadt, жемчужными лаконичными серьгами и таким же браслетом на одном запястье, дополнив лук двумя золотыми браслетами на другом.

Королева Мэри / Фото: Getty Images

"В Кастеллете в Копенгагене король и королева начали день с чествования павших солдат, возложив венок к Монументу за международные усилия Дании после 1948 года. Позже церковь Холмена стала местом поминальной службы в честь датчан, погибших на международной службе.

День флага для послов Дании отмечался впервые в 2009 году, и цель этого дня — почтить память людей и их профессиональные усилия, которые они приложили в ряде конфликтных зон мира", - написали в Instagram королевской семьи и поделились серией фото и видео.

Несколькими днями ранее королева Мэри в кружевном платье и сатиновых лодочках посетила церемонию.

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