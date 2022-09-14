В черном платье, шляпе и жемчужном ожерелье-чокере: королева Камилла в Вестминстер-холле

Королева-консорт приняла участие в траурной службе по Елизавете II.
Сегодня, 14 сентября, состоялось последнее и самое печальное путешествие королевы Елизаветы II из Букингемского дворца в Вестминстер-холл, где ее гроб будет находиться четыре дня до похорон.
Король Чарльз III, его сыновья, принцы Уильям и Гарри, и другие члены королевской семьи следовали за гробом королевы.
Королева-консорт Камилла вместе с принцессой Уэльской приехали в Вестминстер-холл на автомобиле.
В Вестминстер-холл королева зашла вместе с королем Чарльзом III.
Камилла была в траурном образе. На ней было платье миди с рукавами три четверти, черные туфли, черные колготки и элегантная шляпа. В руке она держала небольшую черную сумочку.
Свой аутфит королева-консорт дополнила ожерельем-чокером из четырех ниток жемчуга, скрепленных платиновым кругом с россыпью мелких камней, а уши – элегантными жемчужными серьгами. К наряду она прикрепила деликатную брошь.
На руках у Камиллы было кольцо с большим бриллиантом, часы с черным ремешком и любимый браслет Van Cleef & Arpels, выполненный в форме четырехлистного клевера с 18-каратным золотом и агатом.
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