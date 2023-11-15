В черном платье, украшенном жемчугом: стильная Зара Тиндалл на фэшн-мероприятии

Зара приехала на мероприятие в черном платье с короткими рукавами, которое было расшито жемчугом на круглой горловине и под грудью, от Rebecca Vallance и туфлях-лодочках с открытыми пятками от Aquazzura.

Она собрала волосы в низкий пучок, в макияже подчеркнула глаза и немного нанесла розового блеска на губы, надела жемчужные серьги-висюльки, и несколько колец сверкало у нее на пальце. Маникюр Тиндалл решила не делать.

Зара Тиндалл / Фото: Getty Images

Ребекка Валланс — австралийский дизайнер, запустившая свой бренд в 2011 году, когда жила в Лондоне. Свою первую коллекцию она показала в Париже и продала ее Харви Николсу в Эр-Рияде и Кувейте. Она быстро стала ведущим модным брендом, известным своей уникальной привлекательностью и современным дизайном.

К слову, Зара прекрасно выглядит. Ранее мы сообщали, что дочь принцессы Анны отказалась от определенных продуктов после беременности.

Читайте также: