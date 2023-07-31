В черном сарафане с каплевидным декольте: королева Летиция вышла на публику в эффектном образе

Монарх появилась в нетипичном наряде - длинном легком платье из полупрозрачного шифона и с цветочными аппликациями.

50-летняя королева Испании Летиция очаровала нас своим новым образом, который выбрала для появления на Майорке. В частности супруга Филиппа VI посетила закрытие 13-го кинофестиваля Atlàntida Mallorca Film Fest 2023, который привлек внимание любителей кино со всего мира.

В рамках фестиваля было представлено более 60 художественных фильмов и девять короткометражных фильмов, а Ее Величество вручила в рамках мероприятия престижную премию "Мастер кино" актрисе Ирэн Жакоб.

Надела королева довольно соблазнительное и смелое платье-сарафан на тонких бретельках от испанского бренда Uterque. Платье относится к коллекции 2020 года и в гардеробе у нее уже давно, и она его уже не раз надевала ранее.

Королева Летиция / Фото: Getty Images

Черное платье имело каплеподобное декольте, прозрачную рюшу на подоле, полностью было украшено цветочными аппликациями и имело пояс с кисточками.

Из-за того, что верхняя часть платья Летиции были полностью открытыми, она нанесла на ключицы и плечи немного золотистого хайлайтера, который отлично сочетался с оттенком ее бронзового загара.

Королева Летиция / Фото: Getty Images

Лук Ее Величество дополнила эспадрильями с золотистыми тканевыми вставками, а также оригинальным золотым кожаным клатчем от экологичного испанского бренда Malababa, а также серьгами в виде папоротника от Suma Cruz и кольцом от Coreterno.

Читайте также:

Образы испанской королевы Летиции (24 фото)