В черном смокинге: принц Уильям посетил светскую церемонию в Лондоне

Принц Уэльский посетил 10-ю ежегодную церемонию награждения Tusk Conservation Awards, которая прошла вчера вечером во дворце Хэмптон-Корт.
40-летний Уильям появился на вечернем мероприятии в смокинге и галстуке-бабочке, а на его пиджаке была пришпилена брошка в виде красного мака, символизирующего предстоящий День памяти.
Члены королевской семьи носят маки на груди, которые используются с 1921 года, в память о военнослужащих, погибших на войне, в ноябре, когда отмечается День памяти.
В этом году на церемонии были присуждены три главные награды: ежегодная премия принца Уильяма за охрану природы, премия Tusk Wildlife Ranger и премия Tusk Award за охрану природы в Африке, сообщает People.
Выход принца Уильяма на премию Tusk Awards также стал его первым публичным мероприятием за последние недели. Принц и принцесса Уэльские сделали перерыв в работе в конце октября из-за того, что у их детей были школьные каникулы. На мероприятии Уильям появился без супруги Кэтрин.
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