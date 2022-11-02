В черном смокинге: принц Уильям посетил светскую церемонию в Лондоне

40-летний Уильям появился на вечернем мероприятии в смокинге и галстуке-бабочке, а на его пиджаке была пришпилена брошка в виде красного мака, символизирующего предстоящий День памяти.

Члены королевской семьи носят маки на груди, которые используются с 1921 года, в память о военнослужащих, погибших на войне, в ноябре, когда отмечается День памяти.

В этом году на церемонии были присуждены три главные награды: ежегодная премия принца Уильяма за охрану природы, премия Tusk Wildlife Ranger и премия Tusk Award за охрану природы в Африке, сообщает People.

Принц Уильям / Фото: Getty Images

Выход принца Уильяма на премию Tusk Awards также стал его первым публичным мероприятием за последние недели. Принц и принцесса Уэльские сделали перерыв в работе в конце октября из-за того, что у их детей были школьные каникулы. На мероприятии Уильям появился без супруги Кэтрин.

Принц и принцесса Уэльские / Фото: Associated Press

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