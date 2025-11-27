- Дата публикации
В черном сверкающем платье и бриллиантовой тиаре: королева Летиция посетила государственный банкет
Король Филипп VI и королева Летиция устроили государственный банкет в королевском дворце в Мадриде для своих почетных гостей — президента Германии Франк-Вальтер Штайнмайера и первой леди Эльке Бюденбендер.
Торжественный ужин состоялся в первый день их государственного визита в Испанию.
Королева Летиция дебютировала на банкете в черном платье со струящимся подолом и элегантной драпировкой, сшитое на заказ Сarolina Herrera. В центре внимания был квадратный вырез на декольте и короткие рукава со сверкающими черными камнями. Вечерний образ Ее Величество дополнила тиарой Cartier, выполненной из платины с бриллиантами и бриллиантовые серьги. Обута королева была в босоножки из лаковой кожи от Martinelli shoes x Redondo brand. Летиция сделала элегантную прическу, собрав длинные волосы в тугой пучок, сделала вечерний макияж, а у нее на пальце было любимое кольцо Coreterno.
Первая леди Германии надела кобальтово-синее макси платье, которое дополнила крупным колье с камнями на шее.
Днем, напомним, женщины встречались на торжественной церемонии приветствия. Тогда Летиция блистала в красном ассиметричном платье миди от The 2nd Skin Co и туфлях Magrit.