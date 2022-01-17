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В черном свитере и с котом на руках: Юлия Мендель умилила новой фотографией

В черном свитере и с котом на руках: Юлия Мендель умилила новой фотографией

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В черном свитере и с котом на руках: Юлия Мендель умилила новой фотографией

Юлия Мендель / Instagram Юлии Мендель

Бывшая пресс-секретарь Зеленского выложила снимок с домашним любимцем.

Экс-пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского — Юлия Мендель — порадовала фолловеров милым снимком в Instagram.

На нем девушка предстала в черном свитере. На руках она держала белого кота с черным пятном на голове. Домашний любимец закрыл один глаз, словно подмигивал подписчикам.

Юлия Мендель / © Instagram Юлии Мендель
Юлия Мендель / Instagram Юлии Мендель

Фолловерам Мендель очень понравилось фото.

"Боже! Какие красивые кошечки! И свитер так вам идет, Юлия", "Волшебная ты, Юля. Котик красавец, красиво подмигивает нам", "Какая красота, прекрасная Юлия!" – написали они.

А еще Юля выложила фото с прогулки. Она была одета в черный пуховик, шапку, шарф и перчатки.

Юлия Мендель / © Instagram Юлии Мендель
Юлия Мендель / Instagram Юлии Мендель

Ранее Мендель показала снимки со своим возлюбленным. Пара снялась в фотосессии.

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