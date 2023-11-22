В черном свитере и травяных штанах: леди Амелия Виндзор на открытии бутика

Британская аристократка снова появилась на светском мероприятии в Лондоне.

Леди Амелия Виндзор присутствовала на открытии магазина Choose Love для помощи беженцам на Карнаби-стрит.

28-летняя девушка приехала в черном шерстяном свитере, травяного цвета широких штанах из вельвета и с баклажановым тонким поясом, и обута была в черные тканевые кроссовки.

Леди Амелия Виндзор / Фото: Getty Images

Амелия распустила длинные белокурые волосы и сделала, как обычно, легкий макияж глаз и подчеркнула пухлые губы. Девушка любит носить черные наряды, и в прошлый свой выход она выходила в свет в черном кардигане и джинсах. Леди Амелия Виндзор, которую назвали "самой красивой особой" среди других членов британской королевской семьи, присутствовала в тот день на завтраке, устроенном Донной Эйр в The Twenty Two в британской столице.

Леди Амелия Виндзор / Фото: Getty Images

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