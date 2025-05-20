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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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Время на прочтение
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В черном топе без белья и макси-юбке: леди Амелия Виндзор побывала на выставке цветов

Леди Амелия Виндзор побывала на открытии Chelsea Flower Show.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Леди Амелия Виндзор

Леди Амелия Виндзор / © Getty Images

Леди Амелия прогулялась по саду Boodles Raindance на выставке цветов в Челси, где в этот день также присутствовали король Чарльз и королева Камилла, Дэвид Бекхэм, Кейт Бланшетт и многие другие знаменитости.

Амелия облачилась в черный короткий топ с воротником, который носила без белья, и черную макси-юбку, обула замшевые туфли на шнуровке, а образ дополнила тонким колье на шее, несколькими браслетами на запястьях и несколькими кольцами. У британки были распущены белокурые короткие волосы, а на лице легкий дневной макияж.

Леди Амелия Виндзор / © Getty Images

Леди Амелия Виндзор / © Getty Images

В прошлом году в этот же период в мае леди Амелия также посещала Chelsea Flower Show. Тогда девушка выбрала романтичный розовый сарафан и носила длинные белокурые волосы.

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