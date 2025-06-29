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В черном топе и белых мини-шортах: бывшая девушка принца Гарри поделилась летними кадрами
Бывшая возлюбленная принца Гарри — Челси Дэви — поделилась кадрами из новой фотосессии.
На снимках Дэви рекламирует ювелирные новинки ее бренда, который называется Aya. Мать двоих детей запечатлена в черном коротком топе и белых коротких шортах с высокой талией и с тонким поясом.
Ее белокурые волосы распущены и развиваются на ветру, в ушах у Челси несколько серьги, на запястье — несколько браслетов, а на шее колье.
«Челси носит свой любимый летний образ — Aya Statement в сочетании с Simply Gold», — говорится в подписи к фотографиям, которыми поделился бренд, а Дэви перепостила к себе на страницу.
Напомним, ранее Челси делилась фотографиями со своими двумя детьми — сыном и дочерью показывая, как они уже подросли.