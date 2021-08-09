В черном топе и с серьгами-пусетами: Елена Зеленская на совещании

Первая леди Украины продемонстрировала сдержанный лук.
Елена Зеленская приняла участие в совещании по вопросам противодействия домашнему насилию. Она во время заседания рассказала, что удалось достичь за последние годы в этом направлении и на чем стоит сосредоточить силы сейчас.
Фото с мероприятия первая леди опубликовала в Instagram.
"Борьба с домашним насилием — это о правильной цепочке реагирования, командной работе и неравнодушии.
Пандемия коронавируса только обострила проблему насилия в Украине и показала нам ее невидимые аспекты. За прошлый год за совершение домашнего насилия осудили в 4 раза больше людей, чем в 2019-м, а обращений было зафиксировано почти вдвое. И это только официально известны случаи.
Вопросы борьбы с домашним насилием должны стать приоритетным, а не такими, на которые можно закрыть глаза, ведь это "семейные дела". В 2021 году в Украине были запущены процессы создания приютов, консультативных служб, оказывающих первичную помощь, и дневных центров социально-психологической помощи", — написала жена президента.
На совещании Елена появилась в сдержанном образе. На ней был черный топ. Волосы госпожа Зеленская собрала в низкий пучок, выпустив спереди пряди. На лице у нее была черная маска. Уши первая леди украсила лаконичными серьгами-пусетами, а шею — деликатной золотой цепочкой.
Напомним, недавно Елена посетила остров Хортицу, где появилась в черном костюме, который состоял из жакета оверсайз и широких укороченных брюк, и белом топе. Наряд она скомбинировала с белыми кроссовками.
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