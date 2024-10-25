В черном топе и юбке-плисе: красивая принцесса Леонор на концерте в Овьедо

Наследная принцесса Испании посетила концерт в преддверии церемонии вручения премии "Принцесса Астурийская" 2024 года.
Принцесса Леонор посетила концерт перед церемонией вручения премии в Аудиториуме принца Фелипе в Овьедо, куда приехала вместе со своей сестрой инфантой Софией, а также родителями – королем Филиппом VI и королевой Летицией.
Леонор облачилась в черный топ с круглым вырезом и плиссированную макси-юбку белого цвета в черный принт, сочетая наряд с кожаными туфлями-лодочками на невысоких каблуках. У принцессы были распущены длинные блестящие волосы, в ушах сверкали серьги с камнями и она сделала более выразительный чем обычно макияж.
Королевская семья председательствовала на 32-м концерте по случаю вручения премии принцессы Астурийской — мероприятии, посвященном симфонической музыке, которое в этом году называлось "Звуковые ландшафты Америки".
(листайте фото вправо)
Днем ранее, напомним, принцесса Леонор была назначена почетным мэром Овьедо и получила Медаль Астурии, где появилась в голубом брючном-костюме и выглядела очень стильно.
Читайте также:
- В красном платье и бежевом тренче: стильная королева Летиция на праздновании Национального дня
- В белой военной форме: красивая принцесса Леонор на встрече со своими родителями в Галисии
- Они – будущие королевы: пять европейских принцесс, которым предстоит взойти на трон