В черном топе и юбке-плисе: красивая принцесса Леонор на концерте в Овьедо

Принцесса Леонор посетила концерт перед церемонией вручения премии в Аудиториуме принца Фелипе в Овьедо, куда приехала вместе со своей сестрой инфантой Софией, а также родителями – королем Филиппом VI и королевой Летицией.

Принцесса Леонор и королева Летиция / Фото: Getty Images

Леонор облачилась в черный топ с круглым вырезом и плиссированную макси-юбку белого цвета в черный принт, сочетая наряд с кожаными туфлями-лодочками на невысоких каблуках. У принцессы были распущены длинные блестящие волосы, в ушах сверкали серьги с камнями и она сделала более выразительный чем обычно макияж.

Принцесса Леонор / Фото: Getty Images

Королевская семья председательствовала на 32-м концерте по случаю вручения премии принцессы Астурийской — мероприятии, посвященном симфонической музыке, которое в этом году называлось "Звуковые ландшафты Америки".

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Днем ранее, напомним, принцесса Леонор была назначена почетным мэром Овьедо и получила Медаль Астурии, где появилась в голубом брючном-костюме и выглядела очень стильно.

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