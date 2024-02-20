В черном тренче и сапогах: принцесса Мария-Олимпия в скромном луке приехала на модное шоу

Вчера принцесса Мария-Олимпия посетила показ Burberry посмотрев коллекцию осень-зима 2024 во время Недели моды, которая сейчас проходит в британской столице.

На шоу принцесса приехала в максимально сдержанном образе, надев черный длинный тренч с поясом на талии и обув черные грубые сапоги. У девушки были распущены белокурые волосы, она немного подчеркнула ресницы и нанесла на губы красную помаду. Украшений принцесса Мария-Олимпия решила в этот вечер не надевать.

Принцесса Мария-Олимпия / Фото: Getty Images

Светские тусовки греческая принцесса очень любит. И иногда выбирает для таких выходов очень сдержанные образы. К примеру, на вечеринку Поппи Делевинь она приезжала в сером джемпере и джинсах. На ней же тусовалась в тот день и британская принцесса Беатрис.

Принцесса Мария-Олимпия на вечеринке Поппи Делевинь / Фото: Getty Images

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