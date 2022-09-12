В черном тренче и жемчугах: Джилл Байден на траурной церемонии

Джилл Байден посетила церемонию 21-й годовщины террористических атак 11 сентября 2001 года в Шенксвилле, штат Пенсильвания. Именно там один из угнанных Аль-Каидой самолетов упал после того, как пассажиры и члены экипажа попытались взять штурмом кабину пилотов.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Первая леди предстала там в черном тренче. Свой аутфит она дополнила укладкой, макияжем с акцентом на глазах, жемчужным ожерельем и серьгами с жемчугом.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Напомним, госопжа Байден с мужем приняла участие в церемонии открытия и презентации портретов экс-президента Барака Обамы и его супруги Мишель Обамы, которая состоялась в Белом доме. Для такого события первая леди выбрала элегантный белый наряд от Schiaparelli с золотыми пуговицами разной формы, а также черные туфли с золотыми шипами на бежевых ремешках.

Читайте также: