В черном трикотажном платье и высоких сапогах: королева Летиция на приеме во дворце

Королева Летиция председательствовала сегодня на мероприятии, посвященном 25-летнему юбилею Фонда Aequitas в музее Эль-Прадо в Мадриде.

Ее Величество посетила памятное мероприятие по случаю 25-летия Фонда Aequitas, который сосредотачивает свои усилия на правовой защите людей с ограниченной дееспособностью или в уязвимом положении.

Сегодня Летиция надела черное трикотажное платье длины миди с длинными рукавами и широким кожаным поясом на талии от Cos. Эту базовую модель королева сочетала с высокими черными сапогами из кожи на каблуках и сумкой от испанского бренда Mauska.

У Летиции были распущены волосы и легкий макияж на лице, а из украшений она выбрала свои любимые тройные серьги с бриллиантами от Golden Roses, в которых появлялась на публике уже очень много раз.

Королева Летиция / Фото: Getty Images

Днем ранее королева Летиция вместе с супругом королем Филиппом VI организовали прием для олимпийских и паралимпийских спортсменов во дворце Эль Пардо в Мадриде. На нем Летиция появилась в брючном костюме и черной рубашке, показав, что скорбит по жертвам наводнения в Испании.

Королева Летиция и король Филипп VI / Фото: Getty Images

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