В черном жакете и белой рубашке: Елена Зеленская в классическом луке выступила на мероприятии

Елена Зеленская выступила на 17-й ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии (YES) и приняла участие в панельной дискуссии, которую модерировал известный историк Тимоти Снайдер.

Видео выступления первой леди опубликовала в Instagram.

Встреча YES была посвящена усилиям Украины по защите суверенитета, независимости и свободы.

Зеленская выступила с речью о человечности как ключевом приоритете для украинцев.

"Эта война спрашивает у каждого в мире: "Какие у тебя ценности? На чьей стороне ты? На стороне сил и агрессии? Или на стороне тех, кто противостоит захватчику и защищается?" Наша главная ценность – человек. Каждый человек, взрослый или маленький. Потому что он и есть страна. Спасая своих людей, мы спасаем страну", – отметила первая леди.

Она подчеркнула, что спасение страны происходит не только на фронте:

"Мы спасаем страну, когда эвакуируем людей из горячих точек. Когда вывозим на лечение за границу онкобольных деток. Мы спасаем страну, когда доставляем в пострадавшие города инкубаторы с бесперебойным питанием для новорожденных — таких младенцев у нас теперь появляется вдвое больше из-за постоянного стресса их матерей. Иногда такие дети весят по 700 граммов. Но они выживут, потому что они тоже наша ценность. Если наши дети будут учиться и развиваться, то это сделает и Украина. Если взрослые смогут работать и достойно обеспечивать свои семьи, то выстоит наша экономика", – сказала Елена.

На встрече первая леди предстала в классическом деловом образе: в черном жакете, белой рубашке, черных прямых штанах и черных туфлях на шпильках. Аутфит она дополнила макияжем смоки-айс и стильной прической.

Елена Зеленская

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