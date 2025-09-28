ТСН в социальных сетях

В черном жакете и брюках: элегантная королева Рания на улицах Нью-Йорка

Королева Рания продемонстрировала очередной элегантный аутфит на публике.

Ольга Кузьменко
Королева Рания

Королева Рания / © Instagram королевы Рании

На этой неделе иорданская королева находилась с визитом в США, она приезжала в Нью-Йорк на заседания в рамках недели Генеральной Ассамблеи ООН.

В своем Instagram Рания опубликовала этот кадр и написала, что фото было сделано в один дождливый день в Нью-Йорке. Одета королева была в черный удлиненный жакет и классические брюки со стрелками, обута в туфли-лодочки с металлическим носком на каблуках, и такая же сумка цвета металлик была у Рании на плече. Образ Ее Величество дополнила золотым колье на шее и ожерельем в виде цепи, сделала укладку и выразительный макияж на лице.

Королева Рания / © Instagram королевы Рании

Королева Рания / © Instagram королевы Рании

Во время этой поездки королева предстала на публичных мероприятиях в нескольких образах и все они были великолепны.

