В черном жакете и брюках: элегантная принцесса Кейт сходила на матч по регби

Принцесса Кейт / © Getty Images

Реклама

Матч между сборными Англии и Австралии состоялся на стадионе «Брайтон энд Хоув Альбион», в юго-восточной Англии.

В этот раз на публике Кейт появилась в шелковой атласной блузке цвета слоновой кости с каскадными оборками от Knatchbull, шерстяном черном блейзере от своего любимого бренда Alexander McQueen, черных брюках Roland Mouret. Таким образом члены королевской семьи демонстрируют, что находятся в трауре по герцогине Кентской, Кэтрин.

Принцесса Уэльская Кейт / © Getty Images

Принцесса Уэльская дополнила свой лук квадратной сумкой из стеганной овчины от Chanel, серьгами в виде переплетенных колец из белого, желтого и розового золота от Сartier, а волосы собрала сзади заколкой. Макияж на ее лице был максимально лаконичный.

Реклама

Кстати, многие поклонники Кейт отметили, что на этих фотографиях ее волосы выглядят более темного оттенка, как прежде. Ранее, напомним, в соцсетях критиковали принцессы за пышную укладку и новый цвет волос, мол Кейт скрывает от публики, что носит парик или накладные пряди после перенесенной терапии от рака и не желает говорить правду. А бывший парикмахер принцессы Дианы публично выступил в защиту принцессы Уэльской.