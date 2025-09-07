ТСН в социальных сетях

Общество
80
1 мин

В черном жакете и брюках: элегантная принцесса Кейт сходила на матч по регби

Принцесса Уэльская посетила групповой этап Кубка мира по регби среди женщин.

Ольга Кузьменко
Принцесса Кейт

Принцесса Кейт / © Getty Images

Матч между сборными Англии и Австралии состоялся на стадионе «Брайтон энд Хоув Альбион», в юго-восточной Англии.

В этот раз на публике Кейт появилась в шелковой атласной блузке цвета слоновой кости с каскадными оборками от Knatchbull, шерстяном черном блейзере от своего любимого бренда Alexander McQueen, черных брюках Roland Mouret. Таким образом члены королевской семьи демонстрируют, что находятся в трауре по герцогине Кентской, Кэтрин.

Принцесса Уэльская Кейт / © Getty Images

Принцесса Уэльская Кейт / © Getty Images

Принцесса Уэльская дополнила свой лук квадратной сумкой из стеганной овчины от Chanel, серьгами в виде переплетенных колец из белого, желтого и розового золота от Сartier, а волосы собрала сзади заколкой. Макияж на ее лице был максимально лаконичный.

Кстати, многие поклонники Кейт отметили, что на этих фотографиях ее волосы выглядят более темного оттенка, как прежде. Ранее, напомним, в соцсетях критиковали принцессы за пышную укладку и новый цвет волос, мол Кейт скрывает от публики, что носит парик или накладные пряди после перенесенной терапии от рака и не желает говорить правду. А бывший парикмахер принцессы Дианы публично выступил в защиту принцессы Уэльской.

Принцесса Уэльская Кейт / © Getty Images

Принцесса Уэльская Кейт / © Getty Images

80
