В черном жакете и джинсах: девушка датского графа Николая посетила Неделю моды в Копенгагене
25-летняя датская модель и основательница модного бренда BénéSoie Бенедикте Туструп посетила Неделю моды в Копенгагене.
Девушка известна не только, как основательница бренда, производящего сумки ручной работы и другие женские аксессуары, но и является возлюбленной датского графа Николая фон Монпеза — старшего сына принца Иоахима и его первой жены принцессы Александры.
Бенедикте, как и граф Николай работают в индустрии моды.
Ее запечатлели на модном мероприятии возле студии Skall Studio в Дании. Одета Бенедикте была в строгий черный жакет и широкие синие прямые джинсы, обута в босоножки на каблуках, у нее на лице были солнцезащитные очки с темными линзами и черной оправой, а длинные светлые волосы она уложила волнами. Также у девушки был светлый маникюр, легкий макияж на лице и золотое кольцо на пальце, в одной руке она держала черный клатч.
В прошлом году в августе пара дебютировала на Неделе моды в Копенгагене. Кстати, нам Бенедикте напоминает голливудскую актрису Блейк Лайвли, есть у них что-то общее во внешности.