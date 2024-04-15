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В черном жакете и кобальтовой юбке: элегантная принцесса Метте-Марит вышла в свет

В черном жакете и кобальтовой юбке: элегантная принцесса Метте-Марит вышла в свет

Кронпринцесса Метте-Марит / Фото: Getty Images

Наследная принцесса Норвегии посетила светское мероприятие в Осло.

Кронпринцесса Метте-Марит присутствовала на церемонии вручения наград Национальной ассоциации исследований в области общественного здравоохранения в столице Норвегии.

На публике принцесса появилась в черном коротком жакете с тонким поясом, подчеркивающим талию, и кобальтового цвета юбке в складку. Также надела телесные колготы в мелкую сетку и обула черные туфли-лодочки на невысоких каблуках.

Метте-Марит распустила белокурые волосы, надела золотые миниатюрные серьги-колечки, золотой браслет на запястье и несколько золотых колец. А макияж на ее лице был максимально натуральный.

Кронпринцесса Метте-Марит / © Getty Images
Кронпринцесса Метте-Марит / Фото: Getty Images

В прошлый раз кронпринцесса появлялась на публике в компании своего мужа - кронпринца Хокона - и свекрови королевы Сони. Они посетили выставку в Осло.

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