В черном жакете и молочно-белой блузке: Елена Зеленская встретилась с первой леди Германии

Первая леди Украины находится в Германии с официальным визитом и встретилась с первой леди ФРГ Эльке Бюденбендер.

В своем Instagram Елена Зеленская поделилась подробностями этой встречи.

"Германия - одна из стран, которая много помогает украинцам, которые ищут защиты. Она не просто приютила, а обеспечила уже миллион наших женщин, детей, пожилых людей, которые искали мирного неба. Еще весной здесь впервые приняли наших онкобольных детей. Дома ребенка предоставляют всю необходимую помощь.

Занимается этим, в частности, моя коллега – первая леди ФРГ Эльке Бюденбендер. А еще она активная участница нашего профессионального сообщества – Киевского саммита первых леди и джентльменов. Так что нам было что обсудить во время сегодняшней встречи в Германии.

Елена Зеленская и Эльке Бюденбендер / Фото: Getty Images

Поблагодарила коллегу за поддержку пилотного проекта по открытию немецко-украинской школы в Берлине. И для нас, и для учеников, и для родителей чрезвычайно важно, чтобы не терялась связь с родным языком и украинской образовательной программой", — написала в блоге Зеленская.

В разговоре с госпожой Бюденбендер Елена Зеленская также подняла тему предоставления Германией Украине средств противовоздушной и противоракетной обороны, а также боевого оружия.

Елена Зеленская / Фото: Getty Images

"Я вынуждена поднять тему предоставления Украине оружия. Это не должно быть темой протокольного общения первых леди. Однако в ситуации Украины мы вынуждены использовать каждый шанс быть услышанными. Речь идет о спасении жизней и о правах человека. Должны закрыть небо и прекратить этот сознательный ракетный террор России ", – добавила Елена Зеленская.

На встречу первая леди Украины приехала в черном жакете, черных широких штанах и молочно-белой блузке. В ушах Зеленской были лаконичные золотые серьги, маникюр был выполнен в нюдовом цвете, а макияж в натуральных оттенках.

Эльке Бюденбендер приехала на встречу в блузке с интересным принтом и ярких синих брюках. И дополнила аутфит золотыми серьгами, лаконичной укладкой и макияжем.

Елена Зеленская и Эльке Бюденбендер / Фото: Getty Images

Также в Германии Елена Зеленская посетила "Центральную библиотеку немецкого города Франкфурт-на-Майне – одно из самых популярных общественных заведений, которое ежегодно принимает около полутора миллионов посетителей.

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