В черном жакете и с элегантной прической: Елена Зеленская на официальной встрече

Первая леди Украины продемонстрировала сдержанный лук.
Елена Зеленская опубликовала в Instagram фотографии с официальной встречи, на которой обсуждались вопросы создания всех условий для безбарьерности острова Хортица.
"Сейчас ведутся работы по реконструкции музея, который был закрыт последние семь лет. Уже восстановлен Казачий круг, место для проведения концертов, фестивалей и форумов.
На холме, с которого открывается захватывающая панорама на Днепр и Запорожье, обустраивают доступный подъем. Наконец добраться до вершины сможет каждый — без посторонней помощи. И пожилые люди, и родители с детскими колясками, и люди на колесных креслах. Для отдыха устроят специальные остановки. То есть будет не только интересно, но и удобно.
Стоит познакомиться с новой Хортицей. И я хочу сделать это лично. С нетерпением жду поездку, чтобы увидеться с островом, который исповедует философию безбарьерности и делится своей силой со всеми — всегда легко, везде. Островом, который становится понятным, доступным, современным, но в то же время сохраняет свой уникальный историко-культурный код.
Верю, что этот объект может стать символом безбарьерности!" — написала госпожа Зеленская.
На встречу Елена надела черный деловой жакет и бежевый топ. Ее аутфит дополнила элегантная прическа с начесом и нежный макияж. На жакет она прикрепила интересную брошь. В ушах были лаконичны серьги.
К слову, недавно Зеленская продемонстрировала элегантный образ в платье цвета индиго длины миди с интересным вырезом и рукавами три четверти.
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