В черном жакете и с элегантной прической: Елена Зеленская на официальной встрече

Первая леди Украины продемонстрировала сдержанный лук.

Елена Зеленская опубликовала в Instagram фотографии с официальной встречи, на которой обсуждались вопросы создания всех условий для безбарьерности острова Хортица.

Елена Зеленская / Instagram Елены Зеленской

"Сейчас ведутся работы по реконструкции музея, который был закрыт последние семь лет. Уже восстановлен Казачий круг, место для проведения концертов, фестивалей и форумов.

На холме, с которого открывается захватывающая панорама на Днепр и Запорожье, обустраивают доступный подъем. Наконец добраться до вершины сможет каждый — без посторонней помощи. И пожилые люди, и родители с детскими колясками, и люди на колесных креслах. Для отдыха устроят специальные остановки. То есть будет не только интересно, но и удобно.

Елена Зеленская / Instagram Елены Зеленской

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Стоит познакомиться с новой Хортицей. И я хочу сделать это лично. С нетерпением жду поездку, чтобы увидеться с островом, который исповедует философию безбарьерности и делится своей силой со всеми — всегда легко, везде. Островом, который становится понятным, доступным, современным, но в то же время сохраняет свой уникальный историко-культурный код.

Верю, что этот объект может стать символом безбарьерности!" — написала госпожа Зеленская.

На встречу Елена надела черный деловой жакет и бежевый топ. Ее аутфит дополнила элегантная прическа с начесом и нежный макияж. На жакет она прикрепила интересную брошь. В ушах были лаконичны серьги.

Елена Зеленская / Instagram Елены Зеленской

К слову, недавно Зеленская продемонстрировала элегантный образ в платье цвета индиго длины миди с интересным вырезом и рукавами три четверти.

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