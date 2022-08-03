В черном жакете и с элегантными серьгами: деловой образ Елены Зеленской на мероприятии в Киеве

Елена Зеленская приняла участие в мероприятии, на котором презентовали мобильное приложение для женщин, страдающих домашним насилием. Оно незаметно для обидчика, ведь тревожная кнопка, с помощью которой можно вызвать полицию, выглядит в смартфоне как нейтральная иконка на экране.

Если женщина нажмет кнопку вызова, то полиция сразу же определит ее местонахождение через геолокацию. Говорить вслух и звонить по телефону 102 не нужно.

Фотографии и видео с мероприятия Елена опубликовала в Instagram.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

"Обычное мобильное приложение. Нейтральная иконка на экране смартфона. Никто не догадается, что на самом деле это – замаскированная тревожная кнопка. Оружие против домашнего насилия. В мгновение ока можно быстро нажать, и вызов передается в полицию.

Его название мы не сообщаем намеренно. О приложении не должны знать потенциальные обидчики, бьющие женщин, детей и близких. А вот те, кто страдает от абьюзеров, могут получить всю информацию и скачать программу, позвонив по горячей линии 116 123 или написав личное сообщение на странице "Разорви круг" @rozirvy_kolo в Facebook", — написала первая леди.

Зеленская поблагодарила всех, кто присоединился к разработке и запуску этого проекта.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

"Наше противостояние российскому агрессору – не повод забывать о невоенном насилии, не повод умалять его вред. Сейчас, когда все мы, вся страна знает, как это страшно и больно столкнуться с агрессором, мы как никогда хорошо можем понять тех, кто пострадал от домашнего насилия. И должны им помочь.

Уверена, после всего, что переживает сейчас Украина, наше общество не будет терпимо к насилию уже никогда", — подытожила супруга президента.

На мероприятии Елена предстала в черном жакете с поясом на талии и светлой рубашке. Волосы она собрала в низкий хвост, украсила уши элегантными золотыми серьгами и сделала нежный макияж.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Напомним, Зеленская подписала Меморандум о взаимопонимании с Представительством Детского фонда Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) в Украине.

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