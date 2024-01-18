В черном жакете и с красивой прической: Елена Зеленская в деловом образе выступила онлайн на форуме

Елена Зеленская выступила онлайн на региональном форуме по проведению реформы школьного питания, который прошел в Чернигове. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

"Сейчас, во время войны, накормить полезно и качественно не менее важно, чем согреть или построить укрытие. Все это – часть безопасности и сил детей. Вместе мы уже много реализовали: разработали и утвердили Стратегию реформы до 2027 года.

Обновили законодательную базу, и сейчас есть прозрачные и понятные механизмы внедрения изменений. Модернизируем кухни и столовые в школах и садах. А меньше месяца назад, в конце декабря, закончилось строительство первой в Украине фабрики-кухни. Повышаем квалификацию поваров, запускаем в работу кулинарные хабы, разрабатываем обучающие программы, формируем сообщество агентов перемен. Все это инструменты для каждого из вас. Ибо наступает этап введения реформы на местах, в ваших общинах. И это самый важный этап. Именно от вас – от общин и жителей, местного руководства и руководства школ – будет зависеть, станут ли столь важные изменения реальностью. Сможем ли мы вместе обеспечить нашим детям одинаковый доступ к питательной и качественной пище и в маленькой деревне, и в большом городе", – обратилась первая леди к участникам форума.

Во время видеосвязи Зеленская предстала в деловом аутфите. На ней был черный жакет и белая рубашка. Свой образ первая леди дополнила красивой прической с локонами, нежным макияжем и небольшими серьгами-кольцами.

Напомним, Елена Зеленская в стеганном жилете и джинсах встретилась с приемной семьей в Черкасской области.

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