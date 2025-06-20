В черном жакете и с красивыми локонами: Елена Зеленская на деловой встрече в Киеве

Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

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Елена Зеленская встретилась в Киеве с исполнительным директором Всемирной продовольственной программы Организации Объединенных Наций (ВПП ООН) Синди Маккейн. Они обсудили дальнейшую поддержку реализации реформы школьного питания в Украине.

За словами жены президента, в Украине работает 16 кулинарных хабов, продолжается создание еще десяти.

Елена Зеленская и Синди Маккейн / © Instagram Елены Зеленской

«Проводим информационную кампанию – учим детей делать осознанный выбор в пользу здоровых привычек. Это влияет на целые семьи и, надеемся, постепенно изменит культуру потребления по всей стране», — отметила Зеленская.

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Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

Первая леди предстала на встрече в деловом черном костюме приталенного силуэта и с асимметричным рядом пуговиц. К жакету она прикрепила золотую брошь в виде символа Фонда Елены Зеленской.

Жена президента сделала красивую прическу с локонами, макияж в нежных оттенках и завершила лук золотыми серьгами.

Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

Напомним, Елена Зеленская посетила художественный музей Леопольда в стильном черном костюме, состоявшем из штанов-палаццо с поясом и жакета без воротника и с небольшими черными пуговицами.