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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
119
Время на прочтение
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В черном жакете и с красивыми локонами: Елена Зеленская на деловой встрече в Киеве

Первая леди Украины в деловом образе встретилась с исполнительным директором Всемирной продовольственной программы ООН.

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Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Елена Зеленская

Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

Елена Зеленская встретилась в Киеве с исполнительным директором Всемирной продовольственной программы Организации Объединенных Наций (ВПП ООН) Синди Маккейн. Они обсудили дальнейшую поддержку реализации реформы школьного питания в Украине.

За словами жены президента, в Украине работает 16 кулинарных хабов, продолжается создание еще десяти.

Елена Зеленская и Синди Маккейн / © Instagram Елены Зеленской

Елена Зеленская и Синди Маккейн / © Instagram Елены Зеленской

«Проводим информационную кампанию – учим детей делать осознанный выбор в пользу здоровых привычек. Это влияет на целые семьи и, надеемся, постепенно изменит культуру потребления по всей стране», — отметила Зеленская.

Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

Первая леди предстала на встрече в деловом черном костюме приталенного силуэта и с асимметричным рядом пуговиц. К жакету она прикрепила золотую брошь в виде символа Фонда Елены Зеленской.

Жена президента сделала красивую прическу с локонами, макияж в нежных оттенках и завершила лук золотыми серьгами.

Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

Напомним, Елена Зеленская посетила художественный музей Леопольда в стильном черном костюме, состоявшем из штанов-палаццо с поясом и жакета без воротника и с небольшими черными пуговицами.

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Дата публикации
Количество просмотров
119
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