В черном жакете и с лаконичной укладкой: Елена Зеленская приняла участие в важном заседании

Первая леди Украины Елена Зеленская приняла участие в дебатах, которые прошли по срочной процедуре на пленарном заседании второй части сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы.

В ходе заседания был заслушан доклад и принят проект резолюции по теме: "Ситуация с украинскими гражданскими лицами, в том числе с детьми, принудительно перемещенными или переселенными в РФ или на украинские территории, находящиеся под фактическим контролем РФ".

Супруга президента поблагодарила участников пленарного заседания ПАСЕ за внимание к теме принудительной депортации украинских детей.

"Эта тема очень болит Украине. Спасибо за то, что присоединились к борьбе за наших детей и их детство. У нас говорят: "Чужих детей не бывает". Вы доказываете это тем, что сейчас здесь", – отметила супруга президента.

Елена Зеленская рассказала истории детей, похищенных российскими оккупантами. 12-летний Саша был с мамой Снежаной в Мариуполе, когда город оцепили российские военные. Вместе они пережили страшные обстрелы, отсутствие воды, тепла, голод, ранение Саши. Пока их не разделили россияне. Им не дали даже попрощаться. Мальчику сказали, что мама отказалась от него. Сашу удалось спасти, но мама все еще в плену у российских окупантов.

12-летняя Кира также была с папой в Мариуполе, когда россияне начали уничтожать город. Папа, бывший капитан сборной Украины по водному поло Евгений Обединский, погиб во время бомбежки. Девочку оккупанты вывезли в Донецк. Огромными усилиями государства, общественных деятелей, десятков неравнодушных Киру вернули к бабушке и дедушке

Еще одна семья – папа Евгений, сын Матвей, маленькие Святослава и Александра – тоже из Мариуполя. После разрушения города оккупанты начали процесс так называемой фильтрации выживших. Папу бросили в тюрьму, а детей забрали в приют. Несколько месяцев они ничего не знали друг о друге. Детей нашли в пансионате под Москвой в преддверии того, как их должны были усыновить россияне.

"За этими историями видна вся эта страшная технология, как именно оккупанты похищают украинских детей. Чаще всего — убив их родителей или принудительно разлучив с семьями. А еще вывозят целые детдома и интернаты", — рассказала первая леди.

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Она подчеркнула, что это истории, имеющие хороший конец, когда детей удалось вернуть. Таких сейчас 361.

"Но есть впечатляющая цифра цифра – 19 390. Это количество детей, которые до сих пор в российском плену. И это лишь те данные, которые подтверждены. Но и это количество не окончательно, ведь что происходит с детьми на оккупированных территориях – неизвестно. "По каждой цифре — сломана жизнь не только ребенка, но и всей его семьи, всех, кто месяцами не имеет покоя", — отметила Елена Зеленская.

На заседании первая леди появилась в лаконичном черном костюме и водолазке в тон. У нее были распущены и красиво уложены волосы и почти незаметный макияж на лице.

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