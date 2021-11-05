В черном жакете и с любимой прической: Юлия Тимошенко в стенах парламента

В черном жакете и с любимой прической: Юлия Тимошенко в стенах парламента

Лидер партии "Батькивщина" пришла в Верховную Раду в черном наряде.

Юлия Тимошенко выступила вчера, 4 ноября, на очередном заседании Верховной Рады. Там политик появилась в строгом черном жакете с рукавами три четверти.

Деловой образ Юлия Владимировна дополнила любимой прической – длинным хвостом, который она уложила на одну сторону, выпустив спереди пряди.

Юлия Тимошенко / УНИАН

Аутфит нардеп дополнила оптическими очками в изысканной черной оправе и элегантными серьгами.

В прошлый раз Тимошенко пришла на работу в белом пальто на молнии, похожем на халат, под которым на ней была черная водолазка.

Юлия Тимошенко / Instagram Юлии Тимошенко

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