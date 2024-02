В черном жакете и с жемчужной брошью: Елена Зеленская онлайн обратилась к гостям выставки украинского искусства в Вене

Елена Зеленская через видеосвязь обратилась к гостям открывшейся в Вене выставки украинского искусства. Выставка In the Eye of the Storm. Modernism in Ukraine будет действовать в австрийском музее Бельведер с 22 февраля по 2 июня 2024 года.

На ней представлены работы украинских модернистов первой половины ХХ века из коллекции Национального художественного музея Украины. Она позволяет зрителю убедиться, насколько интернациональными и авангардными были художественные течения модернизма в то время в культурных центрах Украины: Киеве, Львове и Харькове.

"Самое название этой выставки говорит очень много. Ведь в эпицентре шторма может быть тихо. Но это обманчивая тишина. Потому что опасность рядом. Именно это происходило с художниками украинского модернизма, произведения которых представлены в Бельведере. Вы увидите разнообразие цветов и силу линий, присущих модернизму, например, стенописи Бойчука. И какой же контраст – знать, что все это создано в годы мировой, затем гражданской войны, большевистского террора, а впоследствии – сталинских репрессий. Какой контраст – знать, что тот же Михаил Бойчук, создатель собственной школы, человек, который мог дать мировой культуре так много, был расстрелян с учениками и женой по обвинению в национализме. Советская империя не давала шанса тем, кто любил свой народ. Вот что значит быть в эпицентре бури – это поминутно рисковать жизнью, но находить силы творить", – сказала в видеообращении первая леди.

Зеленская отметила, что в эпицентре бури оказались и современная украинская культура и все, кто ее творит: "Та самая разрушительная имперская сила, убившая Бойчука за национализм, теперь уничтожает современных художников – своими ракетами, дронами".

Первая леди призвала посетителей распространять информацию об украинском искусстве и поблагодарила организаторов мероприятия, а также посольство Украины в Австрии и правительство страны.

"Только так можно противостоять буре – вместе, поддерживая друг друга. Тогда мы все точно спасемся", – подытожила Елена.

На экране первая леди предстала в деловом образе. На ней был черный жакет, к которому она прикрепила изысканную брошь с жемчугом. Зеленская сделала укладку с боковым пробором и макияж в нежных оттенках.

