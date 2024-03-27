В черном жакете и с золотым колье на шее: королева Камилла на приеме в Кларенс-хаусе

Исследование, проведенное по заказу ее книжного клуба и литературной благотворительной организации The Reading Room, доказывает, что существует связь между чтением большего количества художественной литературы и улучшением психического здоровья, концентрации внимания и социальных связей.

This evening The Queen hosted a reception at Clarence House to mark the findings of a pioneering new research study commissioned by The Queen’s Reading Room.



The neuroscientific research examined the connection between reading and wellbeing. pic.twitter.com/73Bu8cNkkZ — The Royal Family (@RoyalFamily) March 26, 2024

На королевском приеме к Камилле присоединился ряд известных лиц и друзей, хотя король Чарльз не смог сопровождать ее из-за продолжающегося лечения рака.

"Помимо пяти минут в день и 10 000 шагов, мы все должны стремиться к хотя бы пяти минутам чтения каждый день, чтобы получить неоценимую пользу для здоровья мозга и психического благополучия", - сказала королева в своей речи.

На мероприятии 76-летняя Камилла появилась в коротком черном жакете Fiona Clare из шерстяного крепа и юбке цвета морской волны длины миди, а обута была в высокие замшевые сапоги на каблуках Russell & Bromley. На шее у Камиллы было золотое колье, а в ушах золотые серьги-висюльки с бриллиантами, а на запястье браслет от любимого бренда Van Cleef & Arpels. У королевы была ее фирменная укладка, макияж на лице, а на пальце сверкало помолвочное кольцо, подаренное Чарльзом в день их помолвки.

Королева Камилла / Фото: Associated Press

Напомним, во время предыдущего появления на публике королева Камилла публично прокомментировала состояние здоровья ее мужа короля Чарльза.

Королева Камилла / Фото: Associated Press

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