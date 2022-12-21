В черном жакете и серьгах-пусетах: Елена Зеленская во время онлайн мероприятия

Первая леди приняла участие в презентации проекта, который является источником информации для украинцев с жизненно важных вопросов (как найти работу, получить помощь людям с инвалидностью, куда обратиться, чтобы оформить жилищную субсидию и т.д.).

Елена Зеленская и вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Михаил Федоров презентовали новый раздел на портале "Дія" - "Дія. Безбар'єрність". Там можно найти всю необходимую информацию о госуслугах.

Главная цель портала – упростить взаимодействие с государством для всех, кто нуждается в помощи в разные моменты жизни.

Елена Зеленская и Михаил Федоров / Фото: Instagram Елены Зеленской

Фотографии с онлайн события первая леди опубликовала в своем телеграмм-канале, а видео — в Instagram.

"Важно понимать, что люди постарше и молодежь пользуются и интернетом, и госуслугами по-разному. Пожилые люди чаще заинтересованы в государственных услугах, но имеют сложности с использованием диджитальных порталов. У молодежи все наоборот: молодые люди понимают, как работает "Дія" и другие сервисы, но иногда даже не думают искать помощи у государства во время важных жизненных этапов (например, подбор первой работы, прививки ребенка).

Итак, главная цель раздела "Дія. Безбар'єрність" – добавить взаимопонимание и человечность в общении с государством. Война задает новые вопросы каждый день. Но и не снимает предыдущих. Вопрос без ответов – это барьер, преграда перед нашими надеждами. Но задача страны – эти барьеры убирать, и даже война здесь не помешает", – сказала Зеленская.

Во время онлайн инвента первая леди предстала в деловом аутфите. На ней был черный жакет и белая рубашка. Аккуратная укладка, нежный макияж и серьги-пусеты завершили образ Елены.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Напомним, на мероприятии во Франции госпожа Зеленская появилась в элегантном образе. На ней был черный смокинг, белая рубашка и черные брюки.

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