В черном жакете и серой рубашке: Елена Зеленская онлайн приняла участие в запуске украиноязычного аудиогида на Кипре

Первая леди в деловом луке предстала через видеосвязь на мероприятии.

Елена Зеленская онлайн приняла участие в совместном культурном событии с республикой Кипр по случаю запуска украиноязычного аудиогид в крупнейшем музее страны – Археологическом музее Никосии. Он стал юбилейным, 70-м украиноязычным аудиогидом в рамках проекта по украинизации выдающихся памятников мира. Он воплощен уже в 43 странах.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

"Благодарна коллеге – первой леди Кипра Филиппи Карсери, господину министру культуры Кипра, представителям музея, представителям Посольства Украины за эту возможность, которая дарит нашим культурам общий язык.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Культуру и цивилизацию народов победить невозможно. И уникальное античное наследие Кипра, которое за тысячелетия пережило все вражеские нашествия, этому доказательство. Теперь достопримечательности Кипра будут рассказывать об этом по-украински", – сказала Елена Зеленская.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Во время видеосвязи первая леди предстала в деловом аутфите. На ней был черный жакет и серая рубашка. Лук Елена дополнила аккуратной укладкой и сдержанным макияжем. В ушах у нее были серебряно-золотые серьги-кольца.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Напомним, в прошлый раз Елена Зеленская в деловом жакете и с брошью в виде колосков пшеницы онлайн выступила на конференции.

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