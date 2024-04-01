В черном жакете и юбке миди: японская принцесса Айко устроилась на работу

Дочь японского императора Нарухито и его супруги императрицы Масако – принцесса Айко – выступила перед СМИ в японском обществе Красного Креста в Токио. Она начала там работать внештатным персоналом.

Принцесса была в сдержанном аутфите в классических цветах. На ней был черный пиджак, белая рубашка и черная юбка миди. Наряд Айко скомбинировала с черными туфлями на небольших каблуках.

Принцесса Айко / Фото: Getty Images

Волосы принцесса собрала в низкий хвост и была без макияжа на лице.

Напомним, на церемонию вручения дипломов принцесса Айко пришла в национальном костюме, который состоял из кимоно в бело-розово-красных оттенках с орнаментом и темно-синей юбки.

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