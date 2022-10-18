В черном жакете и замшевых сапогах: Джилл Байден сходила на футбольный матч

Джилл Байден побывала на футбольном матче между командами "Филадельфия Иглз" и "Даллас Ковбойз" в Филадельфии.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Там первая леди предстала в комфортном луке. На ней была серая футболка с названием команды Philadelphia Eagles, черный жакет и черные обжатые штаны. Образ Джилл дополнила черными замшевыми сапогами.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Первая леди сделала укладку с начесом и макияж с акцентом на глазах. В ушах у нее были жемчужные серьги, а на шее ее любимая подвеска Mama и золотая цепочка.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Напомним, ранее Байден посетила семейный комплексный онкологический центр Гелен Диллер при Калифорнийском университете Сан-Франциско. Туда она надела платье миди небесно-голубого оттенка от бренда Brandon Maxwell.

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